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Зеленский взял на себя ответственность за остановку Минских соглашений

Политика
Зеленский взял на себя ответственность за остановку Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично отдал приказ остановить выполнение Минских соглашений. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с немецким изданием.

Политик отметил, что причиной столь громкого поступка стало понимание «невыполнимости» договоренностей. Об этом он сообщил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду и экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко, а также некоторые европейские политики подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе. В связи с этим решение России по СВО было логичным, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

#зеленский #Украина #минские соглашения

Трансляция медиагруппы "Патриот"