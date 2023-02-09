Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично отдал приказ остановить выполнение Минских соглашений. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с немецким изданием.
Политик отметил, что причиной столь громкого поступка стало понимание «невыполнимости» договоренностей. Об этом он сообщил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду и экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко, а также некоторые европейские политики подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе. В связи с этим решение России по СВО было логичным, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.