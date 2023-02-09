Зеленский взял на себя ответственность за остановку Минских соглашений

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко, а также некоторые европейские политики подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе. В связи с этим решение России по СВО было логичным, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.