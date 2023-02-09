Пользователи Twitter не поверили в спектакль Макрона с вручением ордена Зеленскому

Французского президента Эммануэля Макрона раскритиковали в Сети за вручение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому орден Почетного легиона.
О награждении своего киевского коллеги Макрон сообщил в Twitter, приложив соответствующее фото. Эту награду во Франции присуждает лично президент за особые заслуги.
«Не могу поверить, совсем награду обесценили», — заметил один из пользователей.
Другие комментаторы заявили, что акция с награждением украинского лидера выглядит как «дешевый спектакль», а сам политик не заслужил такой чести. Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году для поощрения за особые военные заслуги.