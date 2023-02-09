«Любит тяжелый люкс». Московский чиновник скрыл доходы от граждан с помощью «фотошопа»

Однако журналисты обратили внимание, что глава округа постеснялся демонстрировать на всеобщее обозрение свою «любовь к тяжелому люксу»: на каждом их двух мероприятий чиновник позирует в пуховике Prada за 340 тысяч рублей, но логотип итальянского бренда то появляется, то исчезает с помощью программ для редактирования фото.