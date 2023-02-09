«Любит тяжелый люкс». Московский чиновник скрыл доходы от граждан с помощью «фотошопа»

Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный («Единая Россия») попытался скрыть доходы от общественности и замазал на фотографиях в соцсетях логотип Prada на своем пуховике. О манипуляциях чиновника сообщил Telegram-канал Mash.
2 февраля Поночевный принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, почтив память героев Сталинградской битвы. На своей странице в Telegram он напомнил, что в ходе сражения Советский Союз потерял почти полмиллиона бойцов, еще свыше 600 тыс. были ранены, но город выстоял.
«Вместе с ветеранами и кадетами у Вечного огня почтили память героев, отдавших свою жизнь за Родину. Мы помним! Вечная слава воинам-победителям!» — написал чиновник, прикрепив к посту несколько фотографий, на которых он одет в пуховик черного цвета.
Спустя несколько дней Поночевный в той же одежде посетил воинские части на территории Дмитровского городского округа. Бойцы в ходе встречи показали ему свой быт и обмундирование — чиновник заверил, что подразделения «оснащены по самому последнему слову техники».
Однако журналисты обратили внимание, что глава округа постеснялся демонстрировать на всеобщее обозрение свою «любовь к тяжелому люксу»: на каждом их двух мероприятий чиновник позирует в пуховике Prada за 340 тысяч рублей, но логотип итальянского бренда то появляется, то исчезает с помощью программ для редактирования фото.
То же самое происходит и с его кроссовками Off-White за 45 тысяч рублей. Последний раз Поночевный был замечен в них на месте пожара в здании стекольного завода в Дмитровском округе.
«Илья Игоревич написал в своей телеге [Telegram-канале]: наши военные — наша защита. Ни на что не намекаем, но за 340к можно купить много полезных вещей и отправить солдатам», — сыронизировали в Mash.
В конце прошлого года в «Единой России» разработали кодекс публичного позиционирования для депутатов от партии. Им рекомендовали не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не хвастаться предметами роскоши. Подробнее читайте в статье «Политики Сегодня».