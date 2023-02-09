Эксперт Елин объяснил, почему налоговые соглашения РФ с Турцией и ОАЭ нужно оперативно пересмотреть

Пересмотр налоговых соглашений с Турцией и ОАЭ, который ранее инициировала Россия, нужно реализовать как можно быстрее, передает РИАМО мнение главы аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперта по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России» Сергея Елина.
Он назвал данную инициативу своевременной и отметил, что прямые внешнеэкономические контакты помогут избежать двойного налогообложения, снизить организационные издержки и улучшить взаимодействие стран.
По мнению Елина, решить данный вопрос нужно до конца текущего года и в лучшем случае реализовать меру в 2024 году.