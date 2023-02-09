«Лондону бы сидеть молча». Веселовский напомнил Британии про судьбу Атлантиды

Ранее президент Украины заявил в интервью французской газете Le Figaro, что он во время переговоров «Нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года пытался добавить в Минские соглашения крымский вопрос. Однако, по его словам, это предложение не встретило понимания среди других участников переговорного процесса.