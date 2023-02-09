«Лондону бы сидеть молча». Веселовский напомнил Британии про судьбу Атлантиды

Украинский президент Владимир Зеленский озвучивает в публичном пространстве желания не Киева, а Лондона. И если он заявляет, что Великобритания пообещала поставить Украине дальнобойные ракеты, способные достать до Крымского моста и баз Черноморского флота РФ, значит англичане хотят любой ценой угрожать Крыму. И значит Россия должна отвечать именно Англии.
Такое мнение в комментарии «Журналистской правде» высказал политолог Сергей Веселовский.
Ранее президент Украины заявил в интервью французской газете Le Figaro, что он во время переговоров «Нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года пытался добавить в Минские соглашения крымский вопрос. Однако, по его словам, это предложение не встретило понимания среди других участников переговорного процесса.
«Начнем с того, что Минские соглашения обсуждались в формате Донбасса, и именно ситуации на Донбассе, сложившейся в тот момент, – напомнил по этому поводу Сергей Веселовский. – "Минск-1" был после Иловайска, после котла и поражения украинской армии, "Минск-2" был после котла в Дебальцево, который тоже закончился поражением украинской армии».
И все попытки украинской стороны привязать к теме урегулирования конфликта в Донбассе вопрос Крыма – законным образом освобожденного и возвращенного в состав РФ – натыкались именно на напоминания о том, что нормандский переговорный процесс был создан исключительно для обсуждения Донбасса.
Причем Запад отлично понимает ситуацию и отдает себе отчет в том, что Россия ни при каких обстоятельствах никому не отдаст Крым.
«"Русская весна" была для того, чтобы обезопасить Россию от появления базы НАТО в Севастополе. Это они понимают, а также и то, что мы оттуда добровольно не уйдем и не разрешим американцам там поставить свои ракеты с ядерными боеголовками, – уверен Веселовский. – Поэтому о Крыме они могут говорить все, что угодно».
Все заявления на тему Крыма делаются Украиной или странами Запада исключительно в рамках «информационной войны» ради риторики и повестки. Зеленский же является на данный момент «ртом Лондона».
«Если Лондон обещает поставить ракеты большой дальности, которые могут обстреливать Крымский мост, а значит и базы Черноморского флота, это говорит о том, что англичанам кровь из носу необходимо сделать все возможное, чтобы Крым находился постоянно под угрозой. Это же значит ответ России на действия самой Англии, – подчеркивает политолог. – Напомню, что Англия – это маленький остров. Этому острову не сложно повторить судьбу Атлантиды в случае чего».
И если что-то такое произойдет, Брюссель или Вашингтон даже не будут сильно переживать, и не станут из-за это задействовать пятую статью устава НАТО о коллективной обороне, уверен эксперт.
Никто из западного военного блока не попытается отомстить за Великобританию. Поэтому Лондону следовало бы сейчас помалкивать, а Зеленскому, который является агентом британской секретной службы МИ6, было бы лучше «семь раз отмерить и ни разу не отрезать», посоветовал Веселовский в заключение.