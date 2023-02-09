Политолог Маркелов: власти США не допустят резонанса из-за статьи о «Северных потоках»

Информация о причастности Вашингтона к диверсиям на трубопроводах «Северных потоков» не вызовет резонанса на Западе, уверен политолог Сергей Маркелов.
По его мнению, США обладает огромными возможностями по воздействию на общественное мнение. Вся информация, которая противоречит властным структурам, либо устраняется, либо маргинализируется.
«Сейчас по степени резонанса по этим диверсиям в западном мире — полное игнорирование. Лишь легкие эпизоды на пятых полосах в интернет-изданиях. Все это лишний раз доказывает, что это выгодно организатору, цель которого убрать подобные темы, новости с информационной повестки», — рассказал Маркелов в интервью каналу «360».
По мнению эксперта, подрыв трубопроводов могли устроить только США. Только они имели возможность совершить его и «отмазаться» от последствий, заключил политолог.