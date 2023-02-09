Экономист Свиридов объяснил преимущества инициативы разового платежа для крупных компаний

По его словам, это исключительно политическая мера, когда государство просит помощи у получившего хорошую прибыль крупного бизнеса. Такое решение разумно в сложившихся условиях и более справедливое, чем повышение налога на прибыль, ведь кто-то ее получил, а кто-то «ушел в минус».