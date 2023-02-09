Экономист Свиридов объяснил преимущества инициативы разового платежа для крупных компаний

Идея российских властей о пополнении госбюджета за счет добровольного разового платежа от крупных компаний может стать хорошим решением, считает доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета Южного федерального университета Олег Свиридов.
По его словам, это исключительно политическая мера, когда государство просит помощи у получившего хорошую прибыль крупного бизнеса. Такое решение разумно в сложившихся условиях и более справедливое, чем повышение налога на прибыль, ведь кто-то ее получил, а кто-то «ушел в минус».
Поэтому введение прогрессивной шкалы налога может привести только к распространению серых схем и прочих способов уйти от уплаты налогов, а одноразовый платеж поможет госбюджету, передает РИАМО слова эксперта.