Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс изменил свое отношение к Путину и спецоперации на Украине

По словам исполнителя, он стал больше уважать российского лидера после того, как послушал подкаст The Duran о политике. В интервью журналистам The Telegraph Уотерс подчеркнул, что изменил свое отношение к Путину и спецоперации на Украине, а его сравнение политика с гангстером было несправедливым.