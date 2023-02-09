Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс изменил свое отношение к Путину и спецоперации на Украине

Солист британской музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что несколько месяцев назад несправедливо сравнил президента России Владимира Путина с гангстером. Сегодня певец изменил свое отношение к политику.
По словам исполнителя, он стал больше уважать российского лидера после того, как послушал подкаст The Duran о политике. В интервью журналистам The Telegraph Уотерс подчеркнул, что изменил свое отношение к Путину и спецоперации на Украине, а его сравнение политика с гангстером было несправедливым.
Кроме того, основатель Pink Floyd считает, что президент России руководит своей страной во блага народа.
Напомним, ранее во время заседания Совета безопасности ООН Уотерс произнес речь, в которой заявил, что спецоперация России по защите республик Донбасса была спровоцирована и призвал Путина, а также его коллег из Украины и США договориться о прекращении огня.