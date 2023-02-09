Глава Республики Бурятия купил монгольский ковер с изображением Владимира Путина

Глава Бурятии Алексей Цыденов приобрел ковер с портретом президента России Владимира Путина на российско-монгольской ярмарке «Волшебный Белый месяц». Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале регионального правительства.
Мероприятие прошло 8 февраля в Улан-Удэ. Глава региона вместе с представителями иностранной делегации осмотрел представленную производителями обеих стран продукцию. Около одного из прилавков Цыденов заметил ковер с образом российского лидера.
«Ковер с Путиным заказали в вашей стране в нашей компании, осталась одна штука, и мы привезли [его] сюда. Остальные взяли в Москву», — уточнил представитель компании.
Сообщается, что помимо ковра Цыденов приобрел шапку из натурального меха, «кофточку для жены и травяные сборы для друзей».
Ранее стало известно, что прокуратура запросила 23 года колонии для экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.