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Daily Express: пугающая реакция России на возможные поставки истребителей Киеву встревожила Британию

Армия
Daily Express: пугающая реакция России на возможные поставки истребителей Киеву встревожила Британию

Россия явно не намерена мириться с поставками на Украину боевой авиации западного производства, сообщил аналитик Тим Макналти.

В публикации для издания Daily Express, которую приводит «ПолитРоссия», эксперт обратил внимание на то, как Москва отреагировала на звучавшие в НАТО заявления по вопросу отправки истребителей Киеву.

«Кремль бросил перчатку, пугающе предупредив, что произойдет, если Великобритания предоставит Украине истребители», — написал Макналти.

По его словам, предупреждения о новом витке эскалации напряженности звучат действительно тревожно, учитывая намерения Лондона предоставить украинской армии самолеты. Так, преьмер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уже поручил определиться, какие самолеты доступны для передачи.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"