Администрация Орбана: украинский кризис привел к развалу европейской экономики

Об этом он сказал в ходе брифинга в четверг, 9 февраля. Из-за экономической борьбы с Кремлем страны объединения еле сводят концы с концами, указал Гуйяш. Евросоюз покупает энергоресурсы из России в разы дороже, чем его партнер в лице Вашингтона, добавил политик.