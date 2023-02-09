С Новым Годом!

Администрация Орбана: украинский кризис привел к развалу европейской экономики

Политика
Администрация Орбана: украинский кризис привел к развалу европейской экономики

Вооруженное противостояние Москвы и Киева привело к развалу экономики государств Европейского союза. Соответствующей информацией поделился глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

Об этом он сказал в ходе брифинга в четверг, 9 февраля. Из-за экономической борьбы с Кремлем страны объединения еле сводят концы с концами, указал Гуйяш. Евросоюз покупает энергоресурсы из России в разы дороже, чем его партнер в лице Вашингтона, добавил политик.

«Европа абсолютно в числе проигравших», резюмировал Гуйяш.

Ранее в Венгрии отмечали, что европейские государства терпят поражение в украинском конфликте, так как их риторика не соответствует экономическим интересам.

#евросоюз #украинский кризис #венгрия

Трансляция медиагруппы "Патриот"