Путин заявил, что лучшей страной мира является Россия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является лучшей страной в мире. Он выступает на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Темой мероприятия стало продвижение новых регионов России. Там обсуждались планы на 2023 год. В ходе обсуждения Путин поправил генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова.
«Вы когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу "в других странах, лучших в мире". Лучшая в мире страна — это Россия!» — заявил глава государства.
На мероприятии также обсудят итоги работы АСИ в 2022 году. Агентство было создано в 2011 году для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса.