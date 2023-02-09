МИД Норвегии жестко отреагировал на обвинения в причастности к подрывам «Северных потоков»

Министерство иностранных дел Норвегии отреагировало на скандальную статью американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона и Осло к подрывам российских газопроводов «Северные потоки».
Ранее обозреватель заявил, что взрывчатку под газовые магистрали установили американские водолазы во время общих учений США и НАТО. Он уверен, что активация боеприпаса произошла со стороны Осло. Сотрудники норвежского ведомства сочли «чушью» все расследование лауреата Пулитцеровской премии, передает РИА Новости.
«Эти обвинения – чушь», — сообщили в МИД Норвегии в ходе общения с журналистами.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней палате российского парламента подготовят обращение в ООН после новых фактов о диверсии на «Северных потоках».