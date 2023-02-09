МИД Норвегии жестко отреагировал на обвинения в причастности к подрывам «Северных потоков»

Ранее обозреватель заявил, что взрывчатку под газовые магистрали установили американские водолазы во время общих учений США и НАТО. Он уверен, что активация боеприпаса произошла со стороны Осло. Сотрудники норвежского ведомства сочли «чушью» все расследование лауреата Пулитцеровской премии, передает РИА Новости.