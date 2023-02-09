«Неправильный символ». В Латвии мужчину оштрафовали на 350 евро за куртку с гербом РФ

В середине января эстонский суд оправдал мужчину, оштрафованного на 40 евро (более 3 тыс. руб.) за ношение шапки в цветах российского флага и с надписью «Russia hockey». Стражи правопорядка остановили гражданина 9 мая, посчитав, что его головной убор попадает под статью. Однако мужчина подал апелляцию в Харьюский уездный суд, который вынес вердикт в его пользу.