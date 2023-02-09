«Неправильный символ». В Латвии мужчину оштрафовали на 350 евро за куртку с гербом РФ

В Латвии мужчину оштрафовали за ношение куртки с российской символикой. Теперь местному жителю придется заплатить 350 евро (около 27 тыс. рублей). Об этом сообщает издание Baltnews.
9 мая 2022 года латвиец пришел к памятнику Освободителям Риги (монумент снесли в августе) в куртке с гербом РФ и надписью: «Россия». Сотрудники Рижской муниципальной полиции посчитали, что он совершил административное нарушение, поскольку использовал в публичном месте символику, «прославляющую военную агрессию и преступления», и выписали ему штраф в размере 350 евро.
Земгальский районный суд пытался отменить наказание, но окружная инстанция аннулировала это решение. Так что денежное взыскание, видимо, заплатить придется, пишет Baltnews. Авторы статьи напомнили, что во время Дня Победы и последующего сноса памятника Освободителям в Пардаугаве латвийские правоохранители возбудили сотни административных и уголовных дел.
«Людей десятками хватали и увозили в полицейские участки за возложение цветов неподалеку от памятника, за "неправильные" песни, символы или лозунги, да и даже просто за то, что находились рядом», — говорится в публикации.
В середине января эстонский суд оправдал мужчину, оштрафованного на 40 евро (более 3 тыс. руб.) за ношение шапки в цветах российского флага и с надписью «Russia hockey». Стражи правопорядка остановили гражданина 9 мая, посчитав, что его головной убор попадает под статью. Однако мужчина подал апелляцию в Харьюский уездный суд, который вынес вердикт в его пользу.
В Эстонии запрещено демонстрировать на публичных мероприятиях так называемую «символику агрессора» — речь идет о советских и российских знаках отличия, буквах Z и V, георгиевской ленте. Правонарушителю может грозить штраф до 1200 евро (более 92 тыс. руб.).