МИД России: посольство США получило ноту протеста из-за деятельности в соцсетях

Американское посольство в России получило ноту протеста из-за вмешательства во внутренние дела страны, в том числе из-за деятельности в соцсетях. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Замглавы ведомства также возмутился прививанию российской молодежи американским посольством идеи покинуть страну, в том числе, в образовательных целях.
«Вот, мы возражаем против этого в достаточно резкой форме, по поводу чего и была направлена упомянутая нота», — добавил он.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому США причастны к терактам на «Северных потоках».