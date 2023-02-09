Лавров дал главе минобороны Германии ценный совет после слов о Путине

Главе минобороны ФРГ Борису Писториусу стоит подумать о своих коллегах из Евросоюза, прежде чем размышлять о тех, без кого «мир был бы лучше». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Таким образом глава ведомства отреагировал на слова Писториуса, что без российского лидера Владимира Путина «мир был бы лучше».
«Мне кажется, они (немецкие политики. — Прим. ред.) должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику», — подчеркнул Лавров.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов передразнил Бориса Писториуса, заявив, что мир без главы минобороны ФРГ был бы лучше.