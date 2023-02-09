Sohu о последствиях конфискации активов РФ: США настигнет расплата за зло

Соединенные Штаты, а вместе с ними и другие страны Запада, очень горько пожалеют о решении все-таки приступить к конфискации незаконно замороженных российских активов. Уже скоро за очередной враждебный выпад последует изощренная расплата не только от России, но и от других несогласных с диктатом США государств.
Об этом предупреждают аналитики китайского издания Sohu, которые комментируют решение американского правительство запустить процесс передачи Украине 5,4 миллиарда долларов, конфискованных у одного из граждан РФ.
Напомним, год назад, в самом начале российской спецоперации, США и их западные партнеры, заморозили порядка 300 миллиардов долларов российских валютных резервов, хранившихся в американских и европейских банках
По мнению авторов Sohu, Соединенные Штаты, помимо того, что совершают очередную подлость в отношении РФ, создают еще и крайне опасный прецедент.
Ведь этот инцидент станет первым случаем, когда США конфисковывают личную собственность гражданина России в рамках введенных ранее санкций. А также это будет первый случай, когда американские власти передадут конфискованную частную собственность Украине.
Пойдя по этому пути, США нарушают казавшийся еще недавно нерушимым основополагающий принцип международного права, который заключается в неприкосновенности частной собственности.
И, судя по настрою США, конфискация 5,4 миллиарда долларов – это только начало, за которым последует изъятие и остальных замороженных российских активов.
«Западу грозят крайне серьезные последствия из-за конфискации российского имущества», – предостерегают обозреватели Sohu.
Очень вероятно, что страны Евросоюза и в этом последуют примеру Соединенных Штатов, и тоже начнут распоряжаться по своему усмотрению замороженными в рамках санкций валютными резервами РФ.
Но этот шаг повлечет за собой настолько серьезные негативные последствия, что странам Запада позже придется очень пожалеть о своих действиях. Наказание, руководить которым будет Москва, будет весьма изощренным. Ведь сейчас уже все страны мира осознали, что они тоже могут оказаться на месте России и их деньги будут заморожены и конфискованы по желанию США. Поэтому новые союзники России постараются ответить так, чтобы оградить себя от подобной угрозы в будущем.
И достигнуть этого можно лишь одним способом, объясняют китайские эксперты. Необходимо массово перестать использовать для расчетов или хранения резервов западные валюты – доллары, евро, фунты стерлингов, одновременно вывозя из западных банков свои активы.
В этом деле странам, желающим обезопасить себя от финансового террора Запада, поможет Россия, которая начала процесс дедолларизации еще некоторое время назад.
Когда дедолларизация станет массовой, Соединенные Штаты и их союзники получат удар такой силы, от которого не скоро оправятся. Таким образом, их постигнет расплата за то зло, которое они причиняют России, заключают авторы Sohu.