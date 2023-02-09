Sohu о последствиях конфискации активов РФ: США настигнет расплата за зло

Но этот шаг повлечет за собой настолько серьезные негативные последствия, что странам Запада позже придется очень пожалеть о своих действиях. Наказание, руководить которым будет Москва, будет весьма изощренным. Ведь сейчас уже все страны мира осознали, что они тоже могут оказаться на месте России и их деньги будут заморожены и конфискованы по желанию США. Поэтому новые союзники России постараются ответить так, чтобы оградить себя от подобной угрозы в будущем.