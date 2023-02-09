Макрон рассчитывает, что МОК примет решение об участии россиян в ОИ-2024 летом

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что Международный олимпийский комитет этим летом примет решение об участии спортсменов из России в Олимпийских играх — 2024.
Вопрос об участии россиян поднимался во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон отметил, что решения МОК действуют пока на спортивные соревнования в ближайшие месяцы, но не годы.
«Решение [о допуске российских спортсменов] ожидается летом и будет зависеть от обстоятельств и развития событий в конфликте», — сообщил президент Франции журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
Ранее МОК предложил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом. При этом планировали не допускать к соревнованиям сторонников спецоперации.