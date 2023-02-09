Боятся гнева ЕС. Дудаков объяснил «невнятную» реакцию США на расследование по «СП»

Соединенные Штаты «невнятно» отреагировали на расследование известного журналиста Сеймура Херша о возможной причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках», поскольку опасаются, что скандал осложнит их отношения с Европой. Об этом пишет политолог-американист Малек Дудаков в Telegram-канале.
Накануне лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал в своем блоге статью, в которой раскрываются причины диверсии на газопроводах «СП» и «СП-2». Ссылаясь на анонимный источник, журналист утверждает, что этим летом водолазы американских ВМС заложили под них взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
Сотрудники Белого дома и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдриенн Уотсон и Тэмми Торп назвали обвинения в адрес США «ложью и полной выдумкой». То, что доводы, представленные Хершем, не соответствуют действительности, подтвердил и официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн.
Однако в Конгрессе публикацию расследования проигнорировали. Единственным законодателем, который прокомментировал назревающий скандал, стал республиканец от штата Юта Майк Ли, известный своими изоляционистскими взглядами. Он обратился к коллегам из Сената и выяснил, что никто из имеющих доступ к секретной информации не был в курсе о произошедшей операции.
«Показательно, что мейнстримовые медиа в США почти не уделяют внимание этой истории. А вот британская пресса, наоборот, довольно активно ее обсуждает. И с чувством определенного облегчения — так, что можно возлагать ответственность за произошедший взрыв не на свое правительство, а на администрацию в Вашингтоне», — подчеркнул Дудаков.
Если выводы расследования Херша подтвердятся, то действия Белого дома можно будет расценивать как фактическое нападение на другого члена НАТО — Германию. Даже если ситуацию удастся держать под контролем, то неприятные подробности, вероятно, еще больше осложнят отношения США с Европой, предположил политолог.
В прошлом году американский нефтегазовый сектор заработал на энергетическом кризисе в ЕС более 200 миллиардов долларов — и сейчас Вашингтон, по словам Дудакова, всячески пользуется «неурядицами Старого Света», завлекая к себе европейскую промышленность. Жителей региона такой подход крайне не устраивает.
«Вкупе с обвинениями в адрес администрации Байдена в организации энергокризиса в Европе это уже может грозить евроатлантическому консенсусу. Причем в тот момент, когда на Западе нарастает усталость от вовлечения в украинский конфликт. Поэтому в интересах Белого дома быстро затушевать эту историю — и добиться того, чтобы новых расследований по Северному потоку не появлялось», — резюмировал американист.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев признался, что не располагает информацией о том, кто мог организовать теракты на «Северных потоках». В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что опубликованные Хершем данные должны ускорить международное расследование. Особое внимание на них стоит обратить Германии, которая лишилась «очень важного энергообъекта».
«Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа. Потому что это очень-очень опасный прецедент. Если кто-то его совершил единожды, он может его совершить в любой точке мира второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такие акты саботажа», — объяснил Песков.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва никогда не сомневалась в причастности США и «других натовских стран» к диверсии на газопроводах. Признаком того, что «дело нечисто», служит стремление Запада не допускать к расследованию российских представителей.
Следствия по делу о «Северных потоках» в Швеции и Дании отказались комментировать публикацию Херша. В полиции Копенгагена уточнили, что не имеют дальнейших комментариев по поводу ситуации с утечкой газа в Балтийском море. Подробнее о том, что произошло и как РФ может ответить на действия США, читайте в нашей статье.