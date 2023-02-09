Боятся гнева ЕС. Дудаков объяснил «невнятную» реакцию США на расследование по «СП»

Следствия по делу о «Северных потоках» в Швеции и Дании отказались комментировать публикацию Херша. В полиции Копенгагена уточнили, что не имеют дальнейших комментариев по поводу ситуации с утечкой газа в Балтийском море. Подробнее о том, что произошло и как РФ может ответить на действия США, читайте в нашей статье.