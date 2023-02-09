Премьер Венгрии Орбан отказался от аплодисментов Зеленскому на саммите ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг принял участие в саммите Евросоюза. Впрочем, компания главы киевского режима пришлась по душе далеко не всем политикам.
Уточняется, что появление президента на мероприятии лидеры стран ЕС встретили бурными аплодисментами. Хлопать в ладоши отказался лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не стал уподобляться коллегам.
Напомним, что Зеленский прибыл Брюссель 9 февраля. До этого в рамках европейского турне президент также посещал Лондон и Париж.