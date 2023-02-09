Самый высокий водопад Крыма оледенел из-за продолжительного похолодания

Напомним, водопад Учан-Су располагается в горах над Ялтой, его высота близится к 100 метрам. Ранее синоптики объявили в Крыму штормовое предупреждение. Отмечалось, что холодная погода с ночными температурами до минус 15 градусов задержится на полуострове до конца недели. В республике также ожидается сильный ветер, который в порывах разгонится до 25 метров в секунду.