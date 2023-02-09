The Guardian: Австралия и Новая Зеландия легче других переживут апокалипсис

Австралия и Новая Зеландия оказались лучшими странами, в случае наступления атомной войны. К такому выводу пришли специалисты журнала Risk Analysis, передает The Guardian.
Согласно данным аналитиков, эти страны, а также Исландия, Соломоновы острова и Вауату, как островные страны, оказались лучше остальных подготовлены к «внезапным катастрофам» — таким, как ядерная война, супервулкан или удар астероида. Исследователи считают, что даже при самом суровом сценарии «очаги выживших» все равно останутся, хоть и будут рассеянными по планете. Причем наиболее устойчивые страны имеют больше шансов избежать коллапса, который приведет к доиндустриальным способам производства.
Эксперты сравнили 38 островных государств по 13 факторам, которые могли бы обеспечить людям успешную жизнедеятельность в мире постапокалипсиса. Производство продуктов питания и обеспечение электроэнергией стали, естественно, одними из решающих факторов.
«Австралия и Новая Зеландия – как надежные сельскохозяйственные производители, так и спрятанные от вероятных мест выпадения радиоактивных осадков в северном полушарии — возглавили таблицы», — заявили аналитики.
По оценке специалистов, относительно развитая инфраструктура Австралии, огромный избыток энергии и высокий уровень в области здравоохранения обеспечили государству, а точнее его территории, первое место в таблице. Среди негативных факторов ученые отметили тесные связи с США и Великобританией, что резко повышает вероятность стать одной из мишеней для ядерного удара в случае международного конфликта.
В свою очередь Новая Зеландия имеет преимущество за счет своего безъядерного статуса. Более того, в случае резкого наступления глобального похолодания, благодаря океаническому климату, страна не испытает серьезных катаклизмов.
«У нас суперэффективная экономика экспорта продовольствия, которая может накормить всех новозеландцев несколько раз только за счет экспорта», — прокомментировал профессор Ник Уилсон из Университета Отаго.
Однако ученый заметил, что несмотря на все преимущества островных экономик, крах сложившейся глобальной системы нанесет и по ним серьезный удар. В конечном счете это поставит под сомнение сплоченность выжившего населения и даст почву для конфликтов за оставшиеся руины.
Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина может стать новой ядерной державой. .