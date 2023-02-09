The Guardian: Австралия и Новая Зеландия легче других переживут апокалипсис

Согласно данным аналитиков, эти страны, а также Исландия, Соломоновы острова и Вауату, как островные страны, оказались лучше остальных подготовлены к «внезапным катастрофам» — таким, как ядерная война, супервулкан или удар астероида. Исследователи считают, что даже при самом суровом сценарии «очаги выживших» все равно останутся, хоть и будут рассеянными по планете. Причем наиболее устойчивые страны имеют больше шансов избежать коллапса, который приведет к доиндустриальным способам производства.