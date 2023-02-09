Венгрия озвучила главное условие ратификации вступления Украины в Евросоюз

Венгрия озвучила ключевое условие ратификации вступления Украины в Европейский союз. Об этом рассказал глава администрации главы кабмина страны Гергей Гуйяш.
Киев не сможет стать членом объединения, пока не будет решен вопрос с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, с уверенностью подчеркнул он. Такой информацией Гуйяш поделился в четверг, 9 февраля в ходе брифинга.
Он также добавил, что вступление Украины в Североатлантический альянс в настоящий момент станет началом третьей мировой войны.