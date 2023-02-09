Читатели Le Figaro отчитали Макрона за прием Зеленского с «поцелуями и объятиями»

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Париж, где его тепло встретил Макрон. Они провели довольно милую беседу, в ходе которой французский лидер пообещал и дальше помогать Киеву в рамках российской спецоперации. Вот только комментаторам позиция их президента явно пришлась не по душе.