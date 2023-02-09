Читатели Le Figaro отчитали Макрона за прием Зеленского с «поцелуями и объятиями»

Глава французского государства Эммануэль Макрон в очередной раз подвергся критике со стороны своего народа. Читатели Le Figaro отчитали политика за позицию по Украине.
Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Париж, где его тепло встретил Макрон. Они провели довольно милую беседу, в ходе которой французский лидер пообещал и дальше помогать Киеву в рамках российской спецоперации. Вот только комментаторам позиция их президента явно пришлась не по душе.
«Зеленский награжден орденом Почетного легиона. Какой позор, до каких пор мы собираемся лизать сапоги этому лакею НАТО и ЦРУ?» — спросил комментатор.
«Странный визит: общение на "ты", военная медаль, все это сопровождается горячими поцелуями и объятиями. Даже становится неловко. Франция, проснись!» — призвал другой.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Зеленскому, что Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. Даже в военной сфере, уточнил он.