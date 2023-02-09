Одесский хлебозавод «дерусифицировал» Потемкинский батон

Выпускаемый Одесским хлебозаводом на Украине батон Потемкинский будет называться Гетманским, говорится в заявлении организации на странице в соцсети.
Руководство хлебозавода, как подчеркивается в сообщении, приняло соответствующее решение в рамках кампании по тотальной «дерусификации».
Напомним, власти Украины с 2022 года начали бороться со всем, что связано с российской и советской историей. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко ранее отчитывался о демонтаже в стране почти 30 памятников Александру Пушкину, девяти монументов Максиму Горькому, четырех памятников Николаю Островскому и 20 памятных знаков в честь советских освободителей.
Помимо этого, украинские чиновники последовательно меняют названия топонимов, связанных с СССР и Россией.