Одесский хлебозавод «дерусифицировал» Потемкинский батон

Напомним, власти Украины с 2022 года начали бороться со всем, что связано с российской и советской историей. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко ранее отчитывался о демонтаже в стране почти 30 памятников Александру Пушкину, девяти монументов Максиму Горькому, четырех памятников Николаю Островскому и 20 памятных знаков в честь советских освободителей.