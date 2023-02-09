Вооруженные силы Белоруссии оснастят в 2023 году модернизированным танком Т-72БМ2

Армия Белоруссии в 2023 году примет на вооружение модернизированный танк Т-72БМ2. Об этом сообщил первый замначальника Вооруженных сил страны Андрей Федин, передает Lenta.
В интервью телекомпании «ВоенТВ» он уточнил, что поставка модернизированного на отечественных предприятиях танка состоится после завершения государственных испытаний.
Уточняется, что обновленная бронетехника оснащена вспомогательной силовой установкой, многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У», а также новой динамической защитой.
Ранее стало известно, что Т-72 усилен специальной «печкой», способной защитить машину от ударов американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin.