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Вооруженные силы Белоруссии оснастят в 2023 году модернизированным танком Т-72БМ2

Армия
Вооруженные силы Белоруссии оснастят в 2023 году модернизированным танком Т-72БМ2

Армия Белоруссии в 2023 году примет на вооружение модернизированный танк Т-72БМ2. Об этом сообщил первый замначальника Вооруженных сил страны Андрей Федин, передает Lenta.

В интервью телекомпании «ВоенТВ» он уточнил, что поставка модернизированного на отечественных предприятиях танка состоится после завершения государственных испытаний.

Уточняется, что обновленная бронетехника оснащена вспомогательной силовой установкой, многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У», а также новой динамической защитой.

Ранее стало известно, что Т-72 усилен специальной «печкой», способной защитить машину от ударов американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin.

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