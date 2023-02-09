Немцы встали на сторону РФ после статьи Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Результат расследования американского журналиста Сеймура Херша об участии США и Норвегии в подрыве российских газопроводов «Северные потоки» не удивил жителей ФРГ. Читатели Welt отметили, что «секрет» был изначально понятен любому здравомыслящему человеку.