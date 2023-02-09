Немцы встали на сторону РФ после статьи Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Результат расследования американского журналиста Сеймура Херша об участии США и Норвегии в подрыве российских газопроводов «Северные потоки» не удивил жителей ФРГ. Читатели Welt отметили, что «секрет» был изначально понятен любому здравомыслящему человеку.
Теперь комментаторы опасаются бездействия своих властей, в частности, канцлера Германии Олафа Шольца. Многие сошлись во мнении, что дальнейшая поддержка США пойдет вразрез с национальными интересами Берлина.
«Какие последствия будут? Санкции против Америки? Санкции против Норвегии? Что собирается делать наше правительство?» — задается вопросом один из читателей.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что совершившие саботаж на «Северных потоках» могут его повторить в других местах.