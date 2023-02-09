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Немцы встали на сторону РФ после статьи Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Политика
Немцы встали на сторону РФ после статьи Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Результат расследования американского журналиста Сеймура Херша об участии США и Норвегии в подрыве российских газопроводов «Северные потоки» не удивил жителей ФРГ. Читатели Welt отметили, что «секрет» был изначально понятен любому здравомыслящему человеку.

Теперь комментаторы опасаются бездействия своих властей, в частности, канцлера Германии Олафа Шольца. Многие сошлись во мнении, что дальнейшая поддержка США пойдет вразрез с национальными интересами Берлина.

«Какие последствия будут? Санкции против Америки? Санкции против Норвегии? Что собирается делать наше правительство?» — задается вопросом один из читателей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что совершившие саботаж на «Северных потоках» могут его повторить в других местах.

#россия #США #Сеймур Херш #северные потоки

Трансляция медиагруппы "Патриот"