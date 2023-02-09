В Петербурге ожидается штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду

Резкое ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга 10 февраля, предупредили в главном управлении МЧС России по городу.
Согласно прогнозам синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу в Северной столице подует штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. А в прибрежных районах скорость ветра может достигать 23 м/с.
Кроме того, существует риск образования травмоопасной гололедицы, поскольку в Петербург вновь пришла оттепель. Спасатели посоветовали пешеходам быть предельно осторожными, а водителям — соблюдать скоростной режим.
Горожане уже неоднократно жаловались губернатору Петербурга Александру Беглову на ужасную работу коммунальщиков и нехватку снегоуборочной техники. Люди регулярно попадают в травмпункты, на дорогах происходят массовые ДТП, а с крыш зданий свисают огромные сосульки. Однако градоначальник до сих пор не сделал ничего, чтобы исправить ситуацию.