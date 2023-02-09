В Петербурге ожидается штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду

Горожане уже неоднократно жаловались губернатору Петербурга Александру Беглову на ужасную работу коммунальщиков и нехватку снегоуборочной техники. Люди регулярно попадают в травмпункты, на дорогах происходят массовые ДТП, а с крыш зданий свисают огромные сосульки. Однако градоначальник до сих пор не сделал ничего, чтобы исправить ситуацию.