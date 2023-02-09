Галопом за истребителями. Зеленскому «обрезали крылья» во время турне по Европе

Аналогия вызвала в Вестминстер-Холле ехидные смешки — судя по всему, депутаты уже поняли, к чему клонит Зеленский. Под конец своей речи он обратился к присутствующим за «простой, но самой важной силой» — истребителями для Украины, а также попросил вынести на сцену шлем «одного из лучших украинских пилотов». На последнем красовалась красноречивая надпись: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».