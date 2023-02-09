Галопом за истребителями. Зеленскому «обрезали крылья» во время турне по Европе

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в заграничное турне по странам Европы. 8 февраля политик прибыл с необъявленным визитом в Лондон, где встретился с королем Великобритании Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком, а вечером того же дня вылетел в Париж на переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Следующим пунктом в его обширной программе станет Брюссель — в четверг, 9 февраля, там стартует двухдневный саммит ЕС, на котором Зеленский, вероятно, призовет своих партнеров передать Киеву истребители. Прощупывать почву политик начал еще в британском парламенте, попросив «крылья» для победы Украины. С какими еще требованиями он обращался к европейским странам, в материале «ПС».
«Дайте нам крылья»
Появление Зеленского в Лондоне могло показаться неожиданным по двум причинам. Первая вполне очевидна и понятна: его визит не был анонсирован заранее из соображений безопасности. Вторая же исходит из слов самого президента, который после начала спецоперации долгое время не спешил покидать Украину, подчеркивая, что отправится за рубеж уже после завершения боевых действий.
Но по мере продвижения конфликта стало ясно, что переговоры по видеосвязи не приносят желаемого эффекта: западные лидеры начали все чаще поднимать вопрос о необходимости возвращения к дипломатическому урегулированию ситуации и не исключали сценария, при котором Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки Москве.
Тогда Зеленский решил выйти из «бункера» и в декабре прошлого года наведался в США, где его ожидал американский лидер Джо Байден и члены Конгресса. В результате того заокеанского турне Вашингтон, Берлин, Лондон и другие партнеры Украины решились на более серьезную военную помощь Киеву — речь идет о поставках танков Abrams, Leopard, Challenger и других.
Но украинскому лидеру этого, как известно, оказалось мало. Его новая guilty pleasure («тайная слабость») — западные истребители, ради которых он и прибыл в Лондон. В британской столице Зеленского ждал плотный график: он не только провел переговоры с Риши Сунаком и выступил перед парламентом в Вестминстер-Холле, но также встретился с Карлом III и посетил тренировочный лагерь, где проходят обучение военнослужащие ВСУ.
Задаривать Киев «подарками» премьер Великобритании начал еще за несколько часов до прибытия Зеленского. Соединенное Королевство пообещало в 2023 году расширить программу подготовки украинских военных до 20 тысяч человек (в 2022-м было 10 тыс.). Как сообщили в офисе Сунака, мера будет принята за счет обучения пилотов истребителей и морских пехотинцев.
Кроме того, на Даунинг-стрит заявили о желании передать Украине дальнобойное оружие. Также Лондон ввел очередной пакет санкций в отношении России — в черный список попали шесть оборонных предприятий, одно юридическое лицо и восемь человек, среди которых — уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Воодушевленный такой щедростью со стороны главы британского правительства, Зеленский отправился в Вестминстер-Холл — место заседаний парламента. Там он произнес эмоциональную речь перед членами палаты общин и лордами, поблагодарив их за поддержку «с первого дня, с первых минут и секунд» боевых действий. По его словам, Королевство протянуло Киеву руку помощи в тот момент, когда мир еще не знал, как реагировать.
Именно Лондон вперед всех других западных стран объявил о поставках Украине новых видов вооружений — 14 тяжелых танков Challenger 2. Большую роль в поддержке Зеленского сыграл бывший премьер Борис Джонсон, который после своей позорной отставки из-за «ковидных вечеринок» теперь занимает должность рядового депутата.
«Борис, — сердечно обратился Зеленский к Джонсону, сидевшему на тот момент в зале заседаний, — ты пошел и объединил других, когда это казалось абсолютно невозможным. Спасибо тебе».
После благодарностей Зеленский внезапно начал говорить намеками, видимо, пытаясь тем самым подготовить публику к очередной просьбе. Он рассказал, что вскоре его должен принять британский монарх — по признанию президента, это станет для него «действительно особенным моментом». При встрече Зеленский собирался сказать Карлу III «кое-что очень-очень важное не только для мира на Украине, но и для будущего Европы и Великобритании».
«В Британии король — пилот военно-воздушных сил [Карл III во время службы в армии в 1970-х годах действительно был пилотом истребителя. — прим. ред.]. Сегодня на Украине каждый летчик военно-воздушных сил — король», — отметил глава государства.
Аналогия вызвала в Вестминстер-Холле ехидные смешки — судя по всему, депутаты уже поняли, к чему клонит Зеленский. Под конец своей речи он обратился к присутствующим за «простой, но самой важной силой» — истребителями для Украины, а также попросил вынести на сцену шлем «одного из лучших украинских пилотов». На последнем красовалась красноречивая надпись: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
На Даунинг-стрит намек считали: вечером 8 февраля стало известно, что Сунак изучает вопрос поставки самолетов Киеву и уже поручил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу выяснить, какую авиацию страна может потенциально направить Зеленскому. Впрочем, само решение является долгосрочным и пока еще не принято, добавили в пресс-службе премьера.
Больше не миротворец
Из Лондона президент Украины прямиком направился в Париж, добравшись до аэропорта Орли на самолете британского правительства. В Елисейском дворце он встретился с Макроном и Шольцем, который после переговоров выглядел несколько потерянным: канцлер ФРГ не сразу нашел свою трибуну и сначала встал на место Зеленского.
Не исключено, что немецкий политик был обескуражен растущими аппетитами Киева — на пресс-конференции Зеленский попросил передать Украине танки и тяжелые вооружения «как можно скорее». При этом ранее Минобороны Германии сообщило, что сможет отправить первую партию устаревших машин Leopard 1A5 только летом, а все остальное — уже в следующем году, поскольку военная техника нуждается в ремонте.
По итогам встречи Шольц аккуратно напомнил, что Берлин оказывал Киеву финансовую, гуманитарную и военную помощь, в частности, поставлял ВСУ тяжелую артиллерию, ПВО и танки. Он заверил, что ФРГ продолжит такую поддержку столько времени, сколько потребуется.
Макрон в свою очередь вновь вспомнил о своем неудавшемся посредническом прошлом и предложил провести мирную конференцию для урегулирования конфликта. Прочным фундаментом для такого мероприятия якобы может стать «украинская формула мира», которую Зеленский представил в ноябре прошлого года на саммите G20.
Речь в этой формуле идет о десяти условиях: освобождении всех пленных и депортированных, обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, восстановлении территориальной целостности Украины, выводе войск РФ, прекращении боевых действий, недопущении эскалации, противодействии экоциду и фиксации окончания конфликта.
В Кремле подчеркивали, что принятие подобной формулы Россией исключено, поскольку в ней не учитывается суверенитет Москвы над новыми территориями — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Глава МИД РФ Сергей Лавров также предупреждал, что в рамках таких условий российские представители ни с кем не будут обсуждать урегулирование ситуации.
Однако Макрон заверил, что Франция намерена добиваться мира между сторонами, который позволит достичь «справедливости для Украины и ее народа», тогда как Россия «не может и не должна выиграть». По его словам, западные страны собираются «адаптировать и масштабировать военную поддержку» Киева на фоне наступления российских войск.
На то, что позиция Макрона по поводу конфликта существенно изменилась за последний год, ранее обратил внимание Зеленский. Накануне своего визита в Париж он заявил, что «реальным сигналом» таких перемен стала инициатива Франции направить Киеву колесные танки. Это, по его словам, «проложило путь» для поставок военной техники со стороны других стран ЕС.
Показательный вояж
Впрочем, в Старом Свете, как водится, привыкли принимать все решения коллективно, поэтому конечным пунктом в заграничном турне Зеленского станет Брюссель, где 9-10 февраля состоится неформальное заседание Евросовета с участием всех лидеров стран ЕС. По данным СМИ, президент прибыл в столицу Бельгии на одном борте с Макроном.
Главное, чего по-прежнему ждут в Киеве, — это начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако в объединении нет единой позиции на этот счет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает, что процесс интеграции зависит от выполнения «всех условий». По словам Шольца, речь идет о верховенстве закона, демократии, соблюдении прав человека и борьбы с коррупцией.
Не исключено, что Зеленский на саммите попытается продолжить тему военных самолетов для Украины, однако европейские лидеры вряд ли примут какие-либо практические решения — дискуссия, скорее всего, будет носить «предварительный» и «мотивационный» характер, полагает дипломатический источник ТАСС в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.
На это, в частности, указывает недавнее признание Макрона о том, что он не обсуждал с украинским лидером поставку истребителей. Но в любом случае решение о такого рода помощи будет приниматься в США, заявил в беседе с «Политикой Сегодня» завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, политический вояж необходим Зеленскому для активизации своих союзников в Европе.
«Такой же вояж был сделан в Вашингтон, а теперь его запустили в Лондон и Париж встретиться с ключевыми игроками. Здесь он просто-напросто показным способом просит танки и самолеты, выступает перед органами власти. Все идет помпезно, чтобы вся Европа видела, как Британия, Германия и Франция поддерживают Украину, как будут выделять деньги и вооружение. И это станет неким сигналом обывателю, что коллективный Запад весьма активно поддерживает режим Зеленского на Украине», — рассуждает собеседник издания.
По мнению Кошкина, новая военная техника Зеленскому необходима, чтобы «собраться с силами» для наступления, о чем не так давно заявлял президент США Джо Байден. Именно поэтому украинскому лидеру понадобилось такое публичное шествие по столицам европейских государств, но его дело — лишь проявить стремление.
Ранее Байден выступил с ежегодным посланием к Конгрессу, в котором назвал спецоперацию на Украине «испытанием на века» для США и мира в целом. О том, как его речь показала усталость американского общества от Киева, читайте в нашей статье.