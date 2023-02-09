Замглавы МИД РФ Рябков сообщил о скорой публикации новой концепции внешней политики страны

Российское руководство в скором времени обнародует измененную концепцию внешнеполитического курса страны. Такой информацией поделился заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что в этом документе содержится принципиально новый подход к урегулированию ряда вопросов. Соответствующее заявление Рябков сделал в рамках пресс-конференции, организатором которой выступила «Россия сегодня».
«В ближайшее время, как мы ожидаем, будет опубликована обновленная концепция внешней политики РФ. Она действительно новая, с новой подачей целого ряда подходов и элементов», — уточнил он.
Ранее Рябков заявил, что Вашингтон обязательно столкнется с последствиями после обнародованных данных о его причастности к подрыву «Северных потоков». Об этом он сказал 9 февраля.