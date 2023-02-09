Роскосмос довел серию безаварийных космических пусков до сотни

Госкорпорация (ГК) «Роскосмос» на своей странице в телеграм-канале привела статистику пусков космических ракет за последние пять лет.
В своеобразном отчете ГК «Роскосмоса» о проделанной работе в период с октября 2018 года говорится, что общими усилиями специалистам и всему персоналу ГК удалось осуществить сотню безаварийных пусков ракет в космос подряд. Использовались 82 ракеты семейства «Союз», 11 «Протонов-М», четыре «Ангары» и три «Рокота», сообщает EADaily.
Уточняется, что 46 космических стартов пришлись на космодром «Байконур», с «Плесецка» запущено 36 ракетоносителей, с космодрома «Восточный» и из Гвианского космического центра произведено по девять пусков.