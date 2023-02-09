Роскосмос довел серию безаварийных космических пусков до сотни

В своеобразном отчете ГК «Роскосмоса» о проделанной работе в период с октября 2018 года говорится, что общими усилиями специалистам и всему персоналу ГК удалось осуществить сотню безаварийных пусков ракет в космос подряд. Использовались 82 ракеты семейства «Союз», 11 «Протонов-М», четыре «Ангары» и три «Рокота», сообщает EADaily.