Захарова предрекла поражение Запада после слов Моравецкого о ненависти к России

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России Мария Захарова предрекла поражение западного мира после слов премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о ненависти к Москве.
Соответствующим мнением официальный представитель МИД поделилась на своей странице в Telegram-канале. Захарова напомнила, что в словах главы польского кабмина огромное количество «дикой» ненависти, которая является саморазрушительной.
Прежде в Варшаве заявили, что уничтожение России является ключевой целью в жизни государства и Европейского союза.