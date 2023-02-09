«Сверить часы и сдать отчет». Мартынов назвал цель визита Зеленского в Великобританию

Как отметил эксперт, Зеленский, выступая в Лондоне в Вестминстерском дворце перед депутатами парламента Великобритании, посвятил полчаса своей речи благодарностям в адрес принимающей стороны за военную поддержку Киева. При чем он поприветствовал решение Лондона о передаче Украине британской боевой авиации, несмотря на то, что это решение пока не было озвучено.