«Сверить часы и сдать отчет». Мартынов назвал цель визита Зеленского в Великобританию

Официальные мероприятия, которыми сопровождался визит украинского президента Владимира Зеленского в Лондон, носили настолько формальный характер, что, скорее всего, и встреча с премьер-министром Риши Сунаком, и аудиенция у короля Карла III были организованы с единственной целью – отвлечь общее внимание от переговоров гостя с руководителем британской секретной службой МИ6 Ричардом Муром.
Такое мнение в беседе с информационным порталом Life высказал политолог Алексей Мартынов, по мнению которого, встреча Зеленского с главой МИ6 в преддверии годовщины начала российской военной спецоперации была необходима, чтобы сверить часы и подвести промежуточные итоги.
Как отметил эксперт, Зеленский, выступая в Лондоне в Вестминстерском дворце перед депутатами парламента Великобритании, посвятил полчаса своей речи благодарностям в адрес принимающей стороны за военную поддержку Киева. При чем он поприветствовал решение Лондона о передаче Украине британской боевой авиации, несмотря на то, что это решение пока не было озвучено.
После чего украинский лидер передал парламентариям привезенный с собой подарок – шлем пилота ВВС Украины, разыграв сцену по мотивам спорных библейских сюжетов с передачей Юдифи головы Давида и головы Иоаннна Крестителя – Соломее, рассуждает Мартынов.
«Зеленский отправился в турне по Европе, чтобы отметить годовщину российской спецоперации и согласовать будущие этапы украинского конфликта. Вероятно, речь идет о сворачивании этого кейса. Потому что многое вышло из-под контроля и нанесло Западу огромный ущерб, – предположил также эксперт. – Он прилетел к Ричарду Муру, что называется, сверить часы и сдать промежуточный отчет. Странно, но все действия главы Украины выглядят так, словно носят лейбл "Сделано в МИ6"».
Напомним, ранее интернет-пользователи обратили внимание на то, что президент Украины не изменил своему фирменному стилю даже ради аудиенции у британского монарха. На встречу с Карлом III Владимир Зеленский заявился в мятых штанах и толстовке цвета хаки.