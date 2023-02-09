МИД России предупредил Вашингтон о последствиях его причастности к подрыву «СП»

Ранее американский журналист Сеймур Херш представил материалы расследования, в которых говорится, что диверсии на «Северных потоках» осуществлялись по приказу Белого дома. Рябков в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости отметил, что эта статья подтвердила ранее сделанные в России выводы. При этом дипломат подчеркнул, что избежать последствий Вашингтону не удастся.