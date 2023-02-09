МИД России предупредил Вашингтон о последствиях его причастности к подрыву «СП»

Американское руководство обязательно столкнется с последствиями после обнародованных данных о его причастности к подрыву «СП». Такую точку зрения озвучил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Ранее американский журналист Сеймур Херш представил материалы расследования, в которых говорится, что диверсии на «Северных потоках» осуществлялись по приказу Белого дома. Рябков в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости отметил, что эта статья подтвердила ранее сделанные в России выводы. При этом дипломат подчеркнул, что избежать последствий Вашингтону не удастся.
«Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — заключил Рябков.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва удивлена тем, как скудно западные СМИ распространяются о статье Херша.