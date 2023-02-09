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Минобразования Якутии хочет потратить 25 миллионов рублей на российские флаги

Региональная политика
Минобразования Якутии хочет потратить 25 миллионов рублей на российские флаги

Уже 16 февраля закончится срок подачи заявок на выполнение тендера от Минобразования Республики Саха — чиновникам потребовались флаги России на сумму 25 687 878,79 руб. Соответствующая заявка появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Как сообщается в описании, такая сумма нужна для оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках исполнения проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» — он является частью нацпроекта «Образование».

Минобразования Якутии хочет потратить 25 миллионов рублей на российские флаги

Согласно информации с сайта самого органа госуправления, в республике насчитывается не более 2500 подобных учреждений, однако обеспечить флагами местные чиновники намерены не просто условные школы, а все структурные подразделения подобных организаций.

Исходя из нехитрых подсчетов, выходит, что на одну образовательную организацию придется около 10 тыс. рублей. Таким образом, либо в каждой якутской школе есть по 15 структурных подразделений, оформленных внутренними нормативными актами, либо все-таки оптовая цена заказа оказалась значительно выше большинства розничных предложений.

И остается лишь гадать, кто же все-таки выиграет непростой тендер, учитывая, что появился он всего два дня назад — 7 февраля, а завершится уже на следующей неделе.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила простое решение извечного спора о целесообразности тех или иных госзакупок — наложить мораторий на закон о прозрачности подобного рода операций до окончания СВО.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"