Минобразования Якутии хочет потратить 25 миллионов рублей на российские флаги

Уже 16 февраля закончится срок подачи заявок на выполнение тендера от Минобразования Республики Саха — чиновникам потребовались флаги России на сумму 25 687 878,79 руб. Соответствующая заявка появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Как сообщается в описании, такая сумма нужна для оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках исполнения проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» — он является частью нацпроекта «Образование».
Согласно информации с сайта самого органа госуправления, в республике насчитывается не более 2500 подобных учреждений, однако обеспечить флагами местные чиновники намерены не просто условные школы, а все структурные подразделения подобных организаций.
Исходя из нехитрых подсчетов, выходит, что на одну образовательную организацию придется около 10 тыс. рублей. Таким образом, либо в каждой якутской школе есть по 15 структурных подразделений, оформленных внутренними нормативными актами, либо все-таки оптовая цена заказа оказалась значительно выше большинства розничных предложений.
И остается лишь гадать, кто же все-таки выиграет непростой тендер, учитывая, что появился он всего два дня назад — 7 февраля, а завершится уже на следующей неделе.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила простое решение извечного спора о целесообразности тех или иных госзакупок — наложить мораторий на закон о прозрачности подобного рода операций до окончания СВО.