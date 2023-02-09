Песков отказался подтверждать или опровергать якобы диалог Путина с Плотницким

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу представленной в Гааге записи диалога якобы российского лидера Владимира Путина с экс-руководителем Луганской Народной Республики Игорем Плотницким.
Пресс-секретарь президента России отказался говорить, действительно ли такой диалог между политиками состоялся, однако подчеркнул, что на опубликованной записи ничего не говорилось о вооружении. Его слова были обнародованы 9 февраля.
Ранее на пресс-конференции в Гааге по факту расследования крушения малайзийского боинга представили «диалог» якобы Путина с Плотницким. Примечательно, что в ходе беседы они ничего не говорили о MH17, однако в Гааге считают, что эта запись свидительствует о «причастности» Москвы к катастрофе.