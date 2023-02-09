Песков отказался подтверждать или опровергать якобы диалог Путина с Плотницким

Ранее на пресс-конференции в Гааге по факту расследования крушения малайзийского боинга представили «диалог» якобы Путина с Плотницким. Примечательно, что в ходе беседы они ничего не говорили о MH17, однако в Гааге считают, что эта запись свидительствует о «причастности» Москвы к катастрофе.