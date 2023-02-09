Глава ФЗНЦ Шугалей: землетрясения в Турции и Сирии продемонстрировали лицемерие Запада

Страны Запада по-разному отреагировали на землетрясения в Турции и Сирии, так как они привыкли делить людей на два сорта. Соответствующее заявление сделал глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей.
Мощные землетрясения произошли в Турции и Сирии утром 6 февраля. Согласно последним данным, в турецкой республики жертвами трагедии стали свыше 12 тысяч человек, а в САР погибли более 1,2 тысячи человек.
Шугалей обратил внимание, что если на помощь Турции Запад бросился молниеносно, то в случае с Сирией ситуация иная — ей помогают справиться с последствиями только Россия, Ирак и Иран.
«Запад привычно делит людей на два сорта. Одни страны являются «нормальными»: они подчиняются Западу, признают его ценности, являются партнерами по всяким блокам. Другие же государства ведут независимую политику, соответственно, какое бы горе там не случилось ни помощи, ни сострадания не жди», — пояснил социолог в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.
По словам главы ФЗНЦ, в лицемерии Запада нет ничего удивительного, так как он уже неоднократно демонстрировал, что сострадание людям ему не присуще.
Ранее Минстрой России заявил о готовности помочь Турции и Сирии в восстановлении разрушенных землетрясением зданий.