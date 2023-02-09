Читатели Le Figaro предостерегли лидеров ЕС от потакания манипуляциям Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в поездку по европейским столицам, чтобы уговорить лидеров ЕС на передачу новых партий оружия, в том числе истребителей. В своих речах он использует навыки манипулятора, считают читатели Le Figaro.
Комментируя новость о зарубежном турне украинского лидера, пользователи предупредили руководителей западных стран о риске попасть под его влияние.
«Зеленский, словно крысовод с дудочкой, толкает все человечество к краю пропасти. С этой пропасти человечество низвергнется в хаос без конца. Украине не место ни в Евросоюзе, ни в НАТО», — отметил один из читателей.
Ранее Зеленский рассказал об изменении позиции французского лидера Эммануэля Макрона по конфликту на Украине.