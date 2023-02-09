Читатели Tencent предупредили США о «невообразимых» последствиях угроз в адрес Китая

США стоит «поберечь свои зубы» вместо предъявления угроз в адрес Китая. Соответствующее заявление сделали читатели издания Tencent.
Таким образом пользователи отреагировали на предупреждение пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса о последствиях для Китая из-за поддержки РФ, передает «ПолитРоссия».
«В этом вопросе угроза США неуместна, и она определенно вызовет большой энтузиазм китайского народа в сопротивлении Соединенным Штатам и помощи России, так что последствия запугивания китайского народа американским империализмом невообразимы!» — парировал один из читателей.
«Китай также предупреждает США, чтобы они поберегли свои зубы, кусая людей по всему миру», — написал другой.
Стоит отметить, что Россия и Китай 9 февраля подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту.