За проведение СВО на Украине выступило более половины россиян

Более половины опрошенных россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине. Такую информацию предоставил опрос, который был проведен журналистами «Царьграда».
Сообщается, что в онлайн-исследовании участвовали около тысячи человек разных полов, возрастов и социальных категорий. Стало известно, что 53,2% опрошенных выступают за спецоперацию по защите Донбасса, а иной позиции придерживаются 35,6% участников.
Помимо этого, граждане позитивно рассматривают возвращение Херсонской, Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России. Положительно на это отреагировали — 55,5%, а против высказались — 31,7%. При этом почти две трети участников опроса (62,8%) сообщили, что на сегодняшний день спецоперация стала главной темой, которая их сильно волнует.