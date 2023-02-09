За проведение СВО на Украине выступило более половины россиян

Помимо этого, граждане позитивно рассматривают возвращение Херсонской, Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России. Положительно на это отреагировали — 55,5%, а против высказались — 31,7%. При этом почти две трети участников опроса (62,8%) сообщили, что на сегодняшний день спецоперация стала главной темой, которая их сильно волнует.