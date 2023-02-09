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За проведение СВО на Украине выступило более половины россиян

Армия
За проведение СВО на Украине выступило более половины россиян

Более половины опрошенных россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине. Такую информацию предоставил опрос, который был проведен журналистами «Царьграда».

Сообщается, что в онлайн-исследовании участвовали около тысячи человек разных полов, возрастов и социальных категорий. Стало известно, что 53,2% опрошенных выступают за спецоперацию по защите Донбасса, а иной позиции придерживаются 35,6% участников.

Помимо этого, граждане позитивно рассматривают возвращение Херсонской, Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России. Положительно на это отреагировали — 55,5%, а против высказались — 31,7%. При этом почти две трети участников опроса (62,8%) сообщили, что на сегодняшний день спецоперация стала главной темой, которая их сильно волнует.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"