Геофизик Пулинец: ядерные испытания могли стать причиной землетрясения в Турции

Геофизик подчеркнул, что испытания ядерного оружия под землей или в атмосфере могут являться причиной значительно возросшей сейсмической активности на Земле. При этом Пулинец отметил, что испытания уже прекратились. Также на рост активности могли повлиять и другие триггеры, такие как полнолуние или новолуние, наполнение водохранилищ и так далее, передает URA.Ru. Само землетрясение также может стать триггером, отметил Пулинец. Новые природные явления могут возникнуть в радиусе 2 тысяч километров от эпицентра.