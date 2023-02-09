Геофизик Пулинец: ядерные испытания могли стать причиной землетрясения в Турции

Причиной землетрясения в Турции могли стать подземные ядерные испытания. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Геофизик подчеркнул, что испытания ядерного оружия под землей или в атмосфере могут являться причиной значительно возросшей сейсмической активности на Земле. При этом Пулинец отметил, что испытания уже прекратились. Также на рост активности могли повлиять и другие триггеры, такие как полнолуние или новолуние, наполнение водохранилищ и так далее, передает URA.Ru. Само землетрясение также может стать триггером, отметил Пулинец. Новые природные явления могут возникнуть в радиусе 2 тысяч километров от эпицентра.
Сильное землетрясение в Турции, чья магнитуда составила 7,7 балла из 10 возможных, произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш. По предварительным данным, жертвами стихийного бедствия стали более 12 тысяч человек, еще 62 тысячи человек пострадали.