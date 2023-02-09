Посол Келин сообщил о наличии у Москвы козырей в ответ на проведение «трибунала» над РФ

Ранее с соответствующей антироссийской инициативой выступил Европарламент. Посол в рамках эфира на канале «Россия-24» напомнил, что Москва на протяжении восьми лет фиксировала все зверства, которые киевский режим устраивал на территориях Донецкой и Луганской народных республик.