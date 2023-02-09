Российское руководство имеет свои козыри в ответ на предложение провести «трибунал» над Кремлем из-за спецоперации на украинской земле. Такое мнение высказал глава дипмиссии Москвы в Лондоне Андрей Келин.
Ранее с соответствующей антироссийской инициативой выступил Европарламент. Посол в рамках эфира на канале «Россия-24» напомнил, что Москва на протяжении восьми лет фиксировала все зверства, которые киевский режим устраивал на территориях Донецкой и Луганской народных республик.
«Понятно, что нам есть чем ответить с учетом того, что мы 8 лет документировали военные преступления Украины на Донбассе», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил у западных кураторов военную помощь. На этот раз он призвал предоставить Киеву боевые самолеты.