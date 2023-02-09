Таким образом, ответственность за сотни тысяч погибших полностью лежит на Британии и на Борисе Джонсоне. Но Лондону и этого мало – недавно стало известно, что Великобритания возьмет на себя обучение украинских военных летчиков. Правда о решении поставлять Киеву британские военные самолеты пока не сообщалось, хотя власти Королевства его, скорее всего, уже приняли.