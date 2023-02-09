Британия является именно той страной, которая помешала киевским властям весной 2022 года заключить с Россией мирный договор, что помогло бы сохранить десятки и сотни тысяч жизней. Кроме того, именно Лондон приложил усилия к тому, чтобы уничтожить память украинцев об их истинной истории и превратить их в непомнящих родства манкуртов, покорно выполняющих волю западных хозяев.
Об этом в комментарии «Народным Новостям» заявил российский журналист, ведущий телепередачи «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев.
Ранее британские СМИ сообщили, что самолет с украинским президентом Владимиром Зеленским прибыл в Лондон.
В ходе визита в Великобританию, о котором ничего не сообщалось заранее, Зеленский, как сообщается, выступит перед британским парламентом, а также у него запланирована аудиенция у короля Карла III.
Как напомнил, комментируя эту новость, Анатолий Кузичев, Великобритания является для современной Украины главным союзником.
Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон прошлой весной не дал украинской стороне закончить военный конфликт путем подписания «Стамбульского» мира с Россией. А сейчас Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Лондон – на поклон к нынешнему главе британского правительства Риши Сунаку.
По мнению журналиста, личные визиты всегда являются неким политическим жестом, ведь даже самые важные вопросы в наши времена всегда можно обсудить по телефону.
«Это всегда в какой-то мере символический акт. Тут очень много глубинных символов, все не описать. Но очевидно, что Лондон – это главный союзник Украины. Ангела Меркель призналась, что водили нас за нос с Минскими переговорами. Но всем понятно, что именно Борис Джонсон не дал Зеленскому пойти на мирные переговоры с Россией в марте 2022 года», – подчеркнул Кузичев.
Таким образом, ответственность за сотни тысяч погибших полностью лежит на Британии и на Борисе Джонсоне. Но Лондону и этого мало – недавно стало известно, что Великобритания возьмет на себя обучение украинских военных летчиков. Правда о решении поставлять Киеву британские военные самолеты пока не сообщалось, хотя власти Королевства его, скорее всего, уже приняли.
«Символично, что одновременно с этим, в Киеве сносят памятник Чкалову. Таким образом, британцы официально сделали из украинцев манкуртов, не помнящих ни себя, ни родства. Просто идут в бой по воле хозяина. Символизма в этой встрече очень много», – добавил Кузичев.
По мнению журналиста, в ходе визита в Лондон Зеленский собирается обсудить возможные военные стратегии, но пойти на переговоры с РФ ему в любом случае опять не разрешат.
Запад намерен продолжать реализовывать стратегию уничтожения Украины посредством уничтожения украинцев. Ведь у Британии есть собственные серьезные планы, и украинцам в них отведена роль дров, которые подкидывают в топку антирусского бунта, заключил Кузичев.