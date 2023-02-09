Моравецкий: истинная цель существования Польши заключается в поражении России

Главная цель в жизни Варшавы заключается в поражении России. Соответствующую правду озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Такая же цель жизни является у всех государств Европейского союза, подчеркнул он. Об этом глава правительства сказал в четверг, 9 февраля. Моравецкий одобрил намерение Берлина передать киевскому режиму боевые машины Leopard 2, отмечается в статье издания Corriere della Sera.
Прежде сообщалось, что в ФРГ переживают из-за вероятного срыва поставок вооружения для украинской армии.