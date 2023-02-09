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Моравецкий: истинная цель существования Польши заключается в поражении России

Политика
Моравецкий: истинная цель существования Польши заключается в поражении России

Главная цель в жизни Варшавы заключается в поражении России. Соответствующую правду озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Такая же цель жизни является у всех государств Европейского союза, подчеркнул он. Об этом глава правительства сказал в четверг, 9 февраля. Моравецкий одобрил намерение Берлина передать киевскому режиму боевые машины Leopard 2, отмечается в статье издания Corriere della Sera.

Прежде сообщалось, что в ФРГ переживают из-за вероятного срыва поставок вооружения для украинской армии.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"