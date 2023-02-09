Моравецкий: истинная цель существования Польши заключается в поражении России

Такая же цель жизни является у всех государств Европейского союза, подчеркнул он. Об этом глава правительства сказал в четверг, 9 февраля. Моравецкий одобрил намерение Берлина передать киевскому режиму боевые машины Leopard 2, отмечается в статье издания Corriere della Sera.