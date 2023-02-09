Юшков: мировой энергорынок может столкнуться с проблемами из-за санкций против российской нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти на фоне введения санкций против российских энергоресурсов и реализации ценовых ограничений, передает «Лента.ру» мнение эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова.
По мнению эксперта, меры против российской нефти и нефтепродуктов губительны для стран Запада. На мировом рынке энергоресурсов может возникнуть дефицит, и тогда пострадают все. Этого может и не произойти, но такой риск все же есть, считает аналитик.
Юшков также отметил, что несмотря на действия Евросоюза, Россия восстановила нефтедобычу.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал введение исключений из лимита стоимости на российские нефтепродукты серой схемой Евросоюза.