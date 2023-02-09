«Окончательный крах». В Consortium News рассказали, как Запад угодил в ловушку США

Соединенные Штаты расставили для России ловушку, намереваясь максимально ее ослабить, втянув в экономическую, информационную и прокси-войну. Но план Вашингтона провалился, так как вместо России в эту ловушку угодил Запад.
Об этом в материале для американского издания Consortium News пишет журналист Джо Лауриа, напоминая, что о коварных замыслах США по отношению к России ведущие западные СМИ писали еще за месяц до начала специальной военной операции на Украине.
Перевод статьи на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
«США расставили ловушку для России, но вместо нее туда угодил Запад», – сообщает читателям Джо Лауриа.
По его словам, страны Запада с Соединенными Штатами во главе искали только повод, чтобы развернуть в мире широкомасштабную антироссийскую кампанию.
Исходя из этой задачи, Запад выбрал Украину, и на протяжении многих лет целенаправленно создавал нагнетал там напряжение и создавал невыносимые условия для жизни русскоязычной части населения. Все это делалось для того, чтобы в конце концов вынудить Россию встать на защиту людей. которых она считает своими.
И когда Москва начала операцию по защите Донбасса, на Россию были обрушены подготовленные заранее санкции, а Украине страны Запада начали поставлять большое количество вооружений.
Однако, несмотря на тщательную подготовку Вашингтона, ситуация начала развиваться не так. как задумывалось.
По оценке Джо Лаурии, экономическая война против России, которая должна была ввергнуть Россию в кризис и хаос, полностью провалилась. Санкции против Центробанка России не дали желаемого результата и рубль не обрушился. Российская экономика устояла под мощнейшим давлением.
И в итоге, действия Соединенных Штатов привели не к краху России, а к тому, что в мире появилась независимая от Запада альтернативная финансовая система, которую развивают и продвигают группа стран во главе с Россией, Китаем и Индией.
«Это окончательный крах западного колониализма. В итоге санкции обернулись против Запада, особенно в Европе», – констатировал Джо Лауриа.
Также полностью провалилась и развязанная Западом против Москвы информационная война. Антироссийским сообщениям, которые распространяет западная пропаганда, верят только жители Соединенных Штатов и европейских государств, в то время как в остальном мире здраво смотрят на происходящие события.
И наконец, план Белого дома победить Россию чужими руками тоже не удалось претворить в жизнь. Даже путем вливания в Украину колоссальных средств, американским политикам не удалось достичь задуманного.
В итоге приходится признать, что США заманивали Россию в ловушку и подталкивали ее к краю пропасти, но в расставленный ими капкан угодил Запад, которому теперь предстоит преодолевать глубочайший кризис.