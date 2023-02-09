«Окончательный крах». В Consortium News рассказали, как Запад угодил в ловушку США

Исходя из этой задачи, Запад выбрал Украину, и на протяжении многих лет целенаправленно создавал нагнетал там напряжение и создавал невыносимые условия для жизни русскоязычной части населения. Все это делалось для того, чтобы в конце концов вынудить Россию встать на защиту людей. которых она считает своими.