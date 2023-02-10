«Мы приняли их в свою семью, и они стали нам как братья»: Пригожин о вступивших в ЧВК «Вагнер» бывших заключенных

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что дала бывшим заключенным служба в ЧВК «Вагнер». Он отметил, что все они были приняты в семью «вагнеровцев» и стали друг другу как братья.
Предприниматель подтвердил, что когда у многих осужденных закончится контакт, их число в ЧВК «Вагнер» начнет снижаться.
«Безусловно, это когда-то произойдет. Но важно не количество, а качество. Когда эти парни к нам приходили, это были просто парни с повышенным уровнем адреналина. Теперь же каждый из оставшихся стоит десятерых. С теми, кто уже освободился, но пока не готов возвращаться на войну, мы поддерживаем плотные отношения. Кому-то помогаем, а кого-то вытаскиваем из разного рода передряг (блудняков). Программа по заключенным дала свой шанс каждому, кто хотел. Мы никого не принуждали, каждый делал свой выбор сам», — приводит его слова пресс-служба «Конкорда».
После завершения контракта кто-то возвращается в ЧВК «Вагнер», а кто-то уходит к семье и остается дома, добавил Пригожин
«Все понимают, как дорого стоила им свобода. Потому что шесть месяцев войны, это даже не шесть лет на воле или в тюрьме, это целая жизнь, которая могла прерваться в любую минуту, каждый день», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, что получили добровольцы из числа заключенных от службы в ЧВК «Вагнер», бизнесмен подчеркнул, что все обязательства перед ними соблюдены.
«Что дала им ЧВК "Вагнер"? Мы соблюдаем все обязательства до одного. Мы приняли их в свою семью, и они стали нам как братья. Они погибали вместе с нами, побеждали и побеждают вместе с нами. Процент потерь у заключенных точно такой же, как и среди обычных "вагнеровцев"», — отметил предприниматель.
Служившие в ЧВК «Вагнер» заключенные ели тот же хлеб и получали те же награды, а некоторым из них присвоили звание «Героя», подытожил Пригожин.
Ранее предприниматель заявил, что на данный момент набор осужденных в состав ЧВК «Вагнер» полностью прекращен.