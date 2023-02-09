В Новосибирске расселят жителей дома, где произошел взрыв газа

Жителям пострадавшей при взрыве газа пятиэтажки на улице Линейной в Новосибирске предоставят жилье в аварийном фонде, заявил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале.
Глава региона посчитал нецелесообразным восстанавливать дом после обрушения. По его словам, решение о переселении людей в аварийный жилищный фонд уже принято. На эти цели город получит деньги из резервов правительства Новосибирской области.
В качестве временного решения жителей дома № 39 на Линейной разместят в социальных центрах и муниципальной гостинице «Северная». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заверил, что на улице или в школе люди ночевать не будут.
По предварительным данным, в результате взрыва газа в жилом доме пострадали 11 человек. Недавно спасатели обнаружили под завалами тело третьего погибшего, передает телеканал «360».