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Премьер Польши Моравецкий объявил себя противником переговоров России и Украины

Политика
Премьер Польши Моравецкий объявил себя противником переговоров России и Украины

Украине не следует вести с Россией никаких переговоров. Такого мнения придерживается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В интервью газете Corriere della Sera политик объяснил свою позицию якобы «преступной» сущностью РФ.

«С террористами переговоры не ведут. А Россия теперь стала террористическим государством», отметил глава кабмина республики.

Ранее о своем нежелании урегулировать конфликт миром заявил и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что любые уступки обернутся для Киева капитуляцией.

#моравецкий #Украина #россия

Трансляция медиагруппы "Патриот"