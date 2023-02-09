Премьер Польши Моравецкий объявил себя противником переговоров России и Украины

Украине не следует вести с Россией никаких переговоров. Такого мнения придерживается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В интервью газете Corriere della Sera политик объяснил свою позицию якобы «преступной» сущностью РФ.
«С террористами переговоры не ведут. А Россия теперь стала террористическим государством», — отметил глава кабмина республики.
Ранее о своем нежелании урегулировать конфликт миром заявил и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что любые уступки обернутся для Киева капитуляцией.