Попытки лидеров Запада устроить «международный суд» над президентом России Владимиром Путиным обречены на провал. Журналист Петр Акопов объяснил, почему Европу ждет фиаско в этом вопросе.
Обозреватель в статье для РИА Новости отметил, что западные политические деятели надеются не только одержать верх над Москвой в рамках противостояния, но и по «полной программе» привлечь главу российского государства к «ответственности». Вот только сбыться этому не суждено, подчеркнул Акопов.
«Их беда в том, что для привлечения Путина и руководства России к суду не хватает самой малости — согласия России», — отметил автор.
Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен выразил восхищение политическим курсом президента России. По его словам, во время встречи с Путиным он хотел бы пожать ему руку.