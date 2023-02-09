Журналист Акопов предрек фиаско Западу в его попытках провести «суд» над Путиным

Обозреватель в статье для РИА Новости отметил, что западные политические деятели надеются не только одержать верх над Москвой в рамках противостояния, но и по «полной программе» привлечь главу российского государства к «ответственности». Вот только сбыться этому не суждено, подчеркнул Акопов.